Свыше 11 тысяч школьников Подмосковья прошли «Урок цифры» об анализе данных

Школьники и студенты за неделю прошли новый «Урок цифры» свыше 11,6 тысячи раз. Чаще всего дистанционное занятие посещали жители Подольска, Мытищ и Видного.

Разработчики создали цифровой тренажер, который знакомит участников с принципами работы алгоритмов в современных цифровых сервисах. Интерактивные задания помогают освоить логику поиска и обработки данных, а применить полученные знания можно как в школе под руководством учителя, так и самостоятельно.

Тема урока — «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». Занятия продлятся до 8 марта. Все, кто успешно справится с заданиями, получат сертификаты об окончании курса.

Организатором выступает организация «Цифровая экономика» при поддержке Министерства цифрового развития и Министерства просвещения России.

Проект реализуют в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».