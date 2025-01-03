Свыше 11 тысяч рабочих мест появилось в индустриальных парках Балашихи в 2024 году

В Балашихе действуют пять индустриальных парков: «Лунн», «Соболиха», «Румянцев», «Демидов» и «Милованов». Это 173 гектара территорий, на которых расположились 108 резидентов. В 2024 году в парках появилось более 11 тысяч рабочих мест.

Резиденты индустриальных парков в Балашихе планируют инвестировать в реализацию своих проектов более 7,3 миллиарда рублей в ближайшие несколько лет. Это поможет создать еще шесть тысяч новых рабочих мест.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать Балашиху более привлекательной для реализации бизнес-проектов именно у нас. Развиваем индустриальные парки, информируем бизнес о региональных и федеральных программах для развития и расширения производств, привлекаем новые компании малого, среднего бизнеса. Все это позволяет нам поддерживать устойчивый экономический рост, создание новых рабочих мест», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Кроме того, на площади более 200 гектаров в Балашихе появятся новые индустриальные парки: вторая очередь парка «Милованов», «Лиханов», «Третьяков. Балашиха» и «Кноп. Фенино».