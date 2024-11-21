Свыше 11 тысяч подъездов привели в порядок в Подмосковье за 1,5 месяца

Коммунальные службы Подмосковья привели в порядок свыше 11,1 тысячи подъездов за полтора месяца. Работы провели по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщить о неисправностях и поломках в подъезде жители могут через портал ЕДС.
Чаще всего жители оставляют заявки на восстановление окрасочного слоя стен, ремонт почтовых ящиков, уборку холла и замену ламп.
"Основное преимущество ЕДС Подмосковья в том, что портал автоматизирует учет обращений от населения и взаимодействует с другими информационными системами для обеспечения проверки и оперативного исполнения заявок", - отметили в министерстве.
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