Свыше 11 тысяч подъездов привели в порядок в Подмосковье за 1,5 месяца

Коммунальные службы Подмосковья привели в порядок свыше 11,1 тысячи подъездов за полтора месяца. Работы провели по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщить о неисправностях и поломках в подъезде жители могут через портал ЕДС.

Чаще всего жители оставляют заявки на восстановление окрасочного слоя стен, ремонт почтовых ящиков, уборку холла и замену ламп.

"Основное преимущество ЕДС Подмосковья в том, что портал автоматизирует учет обращений от населения и взаимодействует с другими информационными системами для обеспечения проверки и оперативного исполнения заявок", - отметили в министерстве.