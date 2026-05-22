Свыше 11 тысяч многодетных Подмосковья оформили комплексную услугу онлайн

Свыше 11 тысяч жителей Московской области с начала года воспользовались комплексной электронной услугой «Многодетная семья». Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сервис работает на региональном портале госуслуг — найти его можно в разделе «Семья», а также в блоке комплексных услуг на главной странице сайта. Благодаря одному заявлению семьи могут сразу оформить статус многодетных, получить выплату на приобретение школьной формы, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и социальную карту жителя Московской области.

Кроме того, для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрены дополнительные меры поддержки — выплаты на питание и школьную форму.

Подать заявку могут родители, которые воспитывают троих и более детей младше 18 лет. Если ребенок продолжает очное обучение, возрастной порог увеличивается до 23 лет. Обязательным условием также является наличие места жительства на территории Подмосковья.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить пакет необходимых документов. Услугу предоставляют бесплатно, а решение по заявлению направляют заявителю в личный кабинет в течение семи рабочих дней.