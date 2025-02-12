Свыше 11 миллионов заплатят нарушители за незаконный сброс мусора в Одинцове

Рядом с селом Аксиньино Одинцовского городского округа незаконно сбрасывали строительные отходы. В суд поступил иск о возмещении причиненного ущерба, ответчиками выступили два бывших сотрудника коммерческой фирмы, с них взыщут свыше 11 миллионов рублей.

На заседании, инициированном прокурором из Одинцово, присутствовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области. Согласно материалам дела, коммерческая фирма заключила договор с владельцем земельного участка на планировку территории. Пока вели работы, на участок завозили строительные отходы: бой кирпича и бетона, смешанные с грунтом неизвестного происхождения и другими видами мусора. Экспертиза установила, что ущерб от перекрытия плодородной почвы составляет более 11 миллионов рублей.

Подрядная компания прекратила существование, поэтому прокурор потребовал взыскать сумму ущерба с ответчиков, которые организовали незаконные работы. Министерство экологии поддержало этот иск.

Суд решил взыскать ущерб солидарно с обоих ответчиков.