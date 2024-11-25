Свыше 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю с 18 по 24 ноября парки Подмосковья посетили 1,1 миллиона человек. Это на 32 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в подмосковном министерстве благоустройства, чаще всего жители посещали парки в воскресенье. В этот день там насчитали свыше 196 тысяч гостей, а всего за выходные — более 350 тысяч. В будни отдыхающих в среднем было 166 тысяч.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Самым популярным парком недели стал «Пехорка» в Балашихе. В нем побывали 35,5 тысячи человек. Еще 26 тысяч посетили парк Мира в Мытищах, 19,9 тысячи — Фабричный в Истре, 18 тысяч — парк имени Толстого в Химках и 16,9 тысячи — Сестрорецкий в Клину.

На каруселях за неделю прокатились более 3,6 тысячи гостей.