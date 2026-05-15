Свыше 105 тысяч жителей Подмосковья присоединились к акции «Диктант здоровья»

Управление Роспотребнадзора по Московской области подвело итоги первого этапа всероссийской просветительской акции «Диктант здоровья». Участие в проекте приняли свыше 105 тысяч жителей региона.

Организаторы поблагодарили активистов за высокий интерес к инициативе, направленной на повышение уровня санитарной грамотности и популяризацию здорового образа жизни.

Новый этап акции стартовал 4 мая и продлится до 22 мая. Второй модуль посвятили двум темам — физической активности и принципам правильного питания. Участникам предлагают проверить свои знания о здоровых привычках, профилактике заболеваний и основах сбалансированного рациона.

Пройти «Диктант здоровья» можно в онлайн-формате на специальном портале. Кроме того, предусмотрена возможность проведения очных мероприятий в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и организациях. Все методические материалы и задания размещены в открытом доступе.

В Роспотребнадзоре отметили, что программа акции подготовлена экспертами ведомства с учетом принципов доказательной медицины. Принять участие могут жители всех возрастов старше семи лет.