Свыше 102 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов Мострансавто с начала года

С января текущего года пассажиры автобусов Мострансавто воспользовались услугами компании более 102 миллионов раз. В обычные рабочие дни марта количество поездок превышало 1,4 миллиона. Мострансавто находится в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 46 миллионов поездок было совершено с применением социальных карт жителя Московской области и Москвы. Лидером среди платежных средств стали банковские карты — свыше 34 миллионов операций. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» показали результат более 20 миллионов трансакций.

Самыми популярными с начала года стали маршруты: * МАП № 10 г. Королев — 14 миллионов операций; * МАП № 11 г. Балашиха — 13 миллионов; * МАП № 12 г. Ногинск — 10 миллионов трансакций.

Самым востребованным маршрутом оказался № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» с результатом в 1 миллион поездок.

На сегодняшний день предприятие обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании насчитывается свыше 5 тысяч автобусов.