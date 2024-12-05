Свыше 100 животных нашли семью в котокафе в Химках

Кафе с необычной концепцией действует в Химках уже более четырех лет. Более 100 пушистых сотрудников заведения нашли новый дом за это время.

Гости котокафе платят только за часы пребывания, провести в компании усатых и хвостатых можно хоть целый день. Угощения и напитки доступны посетителям в неограниченном количестве.

Желающие могут не только провести время с котами, но и забрать одного из них домой. Кандидаты заполняют особую анкету и проходят собеседование. Подсчеты владелицы кафе показывают, что в месяц новый дом находят в среднем двое пушистиков.

«Если человек не вызвал вопросов и подозрений, то мы отдаем котика бесплатно с договором, паспортом и небольшими подарочками. В дальнейшем проходит ненавязчивое отслеживание его судьбы», — поделилась владелица котокафе Маргарита Сальникова.

Всего в кафе проживают около 30 котов и кошек. Некоторых сотрудникам заведения передали волонтеры, подобравшие животных с улицы, других отдали семьи, которые по тем или иным причинам больше не могут содержать питомцев. Перед тем как отпустить малышей к посетителям, работники кафе проверяют здоровье новых членов котосемьи, ставят необходимые прививки.

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