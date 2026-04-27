Свыше 100 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жительницы Подмосковья с подтвержденной ВИЧ-инфекцией могут произвести на свет здоровых детей. Это возможно благодаря антиретровирусной терапии и рекомендациям специалистов регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Риск передачи вируса от матери ребенку при помощи современной медицины сводится к минимуму.

«Благодаря совместной работе акушерской службы региона и врачей центра СПИД, беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимой терапией, а также наблюдаются врачами на всех этапах беременности и после родов. С начала года в Подмосковье родилось 107 здоровых детей от матерей с ВИЧ», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

До полутора лет ребенок находится под регулярным наблюдением врачей — до момента снятия диагноза. Если у него выявили ВИЧ, бесплатное лечение начинают в первые две недели жизни младенца.

Задать вопросы насчет обследования на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования, а также непосредственно в центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Дополнительная информация о рекомендациях беременным женщинам и молодым родителям, а также о диагностике заболевания доступна на сайте.