Прием заявок на конкурс «Женщина — Герой 2026» продолжается в Подмосковье. В нем могут поучаствовать родственницы участников СВО. За 3 недели было подано 103 заявления.

Сбор заявок на конкурс продлится еще шесть дней.

«Героические женщины, мы ждем вас. Присоединяйтесь и расскажите свою историю!» — сказал инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.

Финал конкурса состоится 7 сентября в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри, в состав которого войдут деятели культуры, кино и искусства, участники СВО и лидеры общественного мнения. Председателем станет заслуженный артист России SHAMAN.