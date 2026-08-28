Свыше 100 врачей Подмосковья получили участки для строительства домов с января

С начала года более 100 медицинских специалистов в Московской области получили земельные участки для строительства собственного жилья по региональной программе «Земля врачам». Всего за время ее действи предоставили 2701 надел.

Больше всего участков в этом году передали медикам Пушкинского округа — 21, Чеховского — 12 и Богородского — 10.

За весь период программы лидируют Пушкинский и Богородский округа, где врачам предоставили по 223 участка. В Раменском передали 201 надел, в Коломне — 193, в Домодедове — 185.

«С начала года земельные участки для строительства дома получили 103 подмосковных специалиста здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Программа действует до конца года. Получить землю под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство могут врачи 39 востребованных специальностей, работающие в системе здравоохранения Подмосковья не менее трех лет.

Мера поддержки распространяется на 32 городских округа, а заявление можно подать через местную администрацию.