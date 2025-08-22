Свыше 100 учителей Подмосковья получили выплаты за подготовку стобалльников ЕГЭ

Лучших выпускников и учителей школ наградили денежными поощрениями в Подмосковье за высокие результаты на ЕГЭ. Они получили выплаты по 100 и 150 тысяч рублей.

Денежное поощрение вручают педагогам, которые подготовили стобалльников ЕГЭ, а также выпускникам, набравшим 200 и более баллов, напомнили в Минобразования Подмосковья.

В этом году 100 тысяч рублей получили 29 школьников. Некоторые из них получили высший балл сразу по трем предметам. Это Иван Аршинов из Дмитровской школы № 3 и Иван Невзоров из школы № 6 в Мытищах.

Поддержку в размере 150 тысяч рублей получили педагоги. Среди них Максим Голубев из Физтех-лицея имени Капицы, который подготовил семь стобалльников, а также Ольга Брославская и Надежда Разинькова из Домодедовского лицея № 3.

«Высокие баллы на ЕГЭ открывают перед школьниками двери в ведущие вузы страны, обеспечивая возможность поступления на бюджетные места и выбора перспективной профессии. Учителя играют ключевую роль в подготовке учащихся, вдохновляя их стремиться к знаниям и развивать свои индивидуальные способности», — отметили в ведомстве.