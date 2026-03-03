Свыше 100 участников «Активного долголетия» посетили лыжный забег в Можайске

В парке «Ривьера» в Можайске 2 марта состоялся областной лыжный забег «Я могу». Соревнования объединили более 100 участников из четырех округов Подмосковья.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Активное долголетие».

Подготовку и проведение забега обеспечил центр комплексной социальной реабилитации «Можайский». Для спортсменов организовали дистанцию протяженностью 2,2 километра по территории зимнего парка. Для гостей и участников работала зона с горячим чаем и угощениями.

«Мы получили массу ярких эмоций, а наши спортсмены показали отличные результаты. Благодарим всю нашу команду за самоотдачу и спортивный дух, а организаторов — за прекрасно проведенное мероприятие!» — подчеркнули участники.

Среди мужчин первое место занял Андрей Шелободов из Можайска, вторым финишировал Сергей Рубцов из Рузы, а третьим — Михаил Ермаков из города Видное.

В женском зачете победу одержала Светлана Соломенцева из Можайска. Второе место заняла представительница Рузы Надежда Колесникова, а третье — участница из Видного Диана Елькова.

Организаторы рассчитывают проводить забег на регулярной основе.

Получить дополнительную информацию можно в социальном центре «Можайский» по телефону 8 (496)275 03 68.