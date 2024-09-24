Свыше 100 участков реализовали на торгах в Подмосковье за неделю

Аукционы по земельно-имущественным торгам продолжают проводить на территории Московской области. За минувшую неделю состоялся 101 тендер, сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

В этих торгах участвовали 253 претендента. При этом в среднем на один лот приходилось 4,7 участника.

Для получения подробной информации о выставленных на торги объектах жители могут посетить региональный Единый портал торгов ЕАСУЗ. С его помощь легко выбрать подходящий участок для загородного проживания или помещение для бизнеса.

Регулярные обновления о текущих торгах, актуальных лотах, а также информация о том, как участвовать в аукционах, можно найти в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.

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