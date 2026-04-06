Свыше 100 учащихся Подмосковья прошли курс начальной военной подготовки
В Подмосковье прошли масштабные военно-патриотические сборы для подростков, объединившие участников из разных муниципалитетов. Площадкой для проведения стал Преображенский оборонно-спортивный центр фонда «Спецназ ВДВ».
Более 100 участников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет проходили интенсивную подготовку под руководством инструкторов.
Учащиеся осваивали основы огневой подготовки, изучали автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также отрабатывали правила безопасного обращения с оружием.
Подростки участвовали в тактических играх, моделируя выполнение условных задач. Отдельный блок посвятили горной подготовке.
Не менее важной частью обучения стали занятия по тактической медицине.
В Подмосковье работает более тысячи военно-патриотических объединений, и для них системно организуются масштабные мероприятия, игры и соревнования по разным видам начальной военной подготовки. К работе с ребятами привлекаются инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт. Они учат тому, как управлять дроном, действовать в команде, оказывать первую помощь, уверенно обращаться с техникой и оружием.
Екатерина Швелидзе
министр информации и молодежной политики Подмосковья
Финальным этапом стали зачеты и соревнования. Программа завершилась учебными стрельбами из автомата Калашникова, турниром по лазертагу и торжественной церемонией награждения.
Параллельно на базе центра прошел слет для руководителей военно-патриотических клубов региона. Для них подготовили практические занятия по тактической подготовке, а также образовательные мероприятия с участием экспертов в сфере кибербезопасности и профилактики деструктивного поведения.
В рамках круглого стола обсудили вопросы противодействия экстремизму среди молодежи через систему патриотического воспитания. В дискуссии приняли участие представители Юнармии, ДОСААФ России, «Движения Первых», а также профильных ведомств и общественных организаций региона.
Мероприятия организовали в рамках национального проекта «Молодежь и дети».