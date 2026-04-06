Свыше 100 учащихся Подмосковья прошли курс начальной военной подготовки

В Подмосковье прошли масштабные военно-патриотические сборы для подростков, объединившие участников из разных муниципалитетов. Площадкой для проведения стал Преображенский оборонно-спортивный центр фонда «Спецназ ВДВ».

Более 100 участников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет проходили интенсивную подготовку под руководством инструкторов.

Учащиеся осваивали основы огневой подготовки, изучали автомат Калашникова и пистолет Макарова, а также отрабатывали правила безопасного обращения с оружием.

Подростки участвовали в тактических играх, моделируя выполнение условных задач. Отдельный блок посвятили горной подготовке.

Не менее важной частью обучения стали занятия по тактической медицине.