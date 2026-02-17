Свыше 100 учащихся Подмосковья посетили форум развития добровольчества в Пушкино

На форум съехались студенты Государственного социально-гуманитарного и Государственного гуманитарно-технологического университетов, учащиеся девяти колледжей и техникумов. Присоединились к ним и ученики нескольких общеобразовательных школ.

Организаторы рассматривают форум как важный этап в воспитании у молодежи активной гражданской позиции. Участие в проекте «Снежный десант РСО» дает студентам возможность не только получить навыки волонтерской работы, но и внести вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического наследия.

Для нас важно, что форум объединил студентов из разных образовательных организаций Подмосковья и стал площадкой системной подготовки к выездам. «Снежный десант» — это не только добровольческая помощь муниципалитетам, но и школа ответственности, командной работы и личностного роста для каждого участника.

Программа включала лекции, интерактивные сессии и практические занятия. Кульминацией стала защита выездных программ в формате «ярмарки отрядов». Команды оформляли тематические пространства, презентовали планы работы на местах и проводили мастер-классы.

Экспертное жюри оценивало содержательность программ, смысловую нагрузку, готовность к взаимодействию с муниципалитетами и сплоченность коллективов. По итогам защиты все отряды получили путевки на выезды.

Главный приз форума — «Золотую лопату» — выиграл отряд снежного десанта «Луна». В творческом конкурсе визиток первое место досталось отряду «Волчье братство» Сергиево-Посадского колледжа.

Уже в ближайшее время отряды приступят к работе в муниципальных образованиях Подмосковья. Они окажут адресную помощь социальным учреждениям, проведут профориентационные встречи со школьниками, организуют мастер-классы и патриотические акции.