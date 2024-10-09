Свыше 100 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию в этом году

Проверить свое здоровье горожане могут во всех медучреждениях Химок. С начала года процедуру диспансеризации уже прошли более 100 тысяч химчан.

Во время диспансеризации пациенты сдают анализы, электрокардиографию, флюорографию и другие обследования. Женщины осматривает гинеколог, они проходят цитологическое исследование. Пациентки старше 40 лет посещают маммолога. Мужчины после 45 лет проходят проверку на вероятность образования рака предстательной железы.

По словам заведующей поликлиникой № 7, муниципального депутата Ирины Спириной, уже не первый год в городском округе Химки работает программа профилактики заболеваний. В день в медучреждение на диспансеризацию приходят до 25 человек.

«Жители могут обратиться к нам в любой рабочий день. Кроме того, дважды в месяц по субботам мы проводим Единый день диспансеризации, а один раз в месяц — семейную диспансеризацию, когда взрослые могут пройти обследование вместе с детьми», — добавила она.

Профилактика помогает выявить заболевания на ранних стадиях и улучить здоровье в целом. Медики рекомендуют проходить эту процедуру один раз в три года.

«Процедура состоит из двух этапов. Первый этап направлен на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Второй этап проводится при необходимости дополнительных обследований и уточнения диагноза», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, в городском округе Химки пройти диспансеризацию можно в поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9. Они работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Записаться на процедуру можно через единый номер 122, на портале «Госуслуги», также обратившись в регистратуру медучреждения лично.

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