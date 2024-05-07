Свыше 100 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья этим летом | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:12 Свыше 100 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья этим летом Министерство социального развития Подмосковья

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Меньше месяца осталось до старта летней оздоровительной кампании в Московской области. Планируется, что в этом сезоне лагеря региона примут свыше 100 тысяч детей.

«В летние каникулы в Подмосковье будут работать более 100 детских оздоровительных лагерей, в том числе и наш лагерь „Литвиново“, который стал одним из лучших в стране. Мы предусмотрели все для комфортного и безопасного отдыха. Ожидаем, что этим летом в нашем регионе отдохнут свыше 100 тысяч детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Подобрать путевку для ребенка удобно на портале «Детские лагеря в Подмосковье». Здесь можно найти всю необходимую информацию для предстоящего отдыха: от перечня документов до списка вещей. Здесь же можно узнать подробную информацию о компенсации за путевку в лагерь.

Дети из семей с низким доходом, дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить путевку бесплатно. Для этого достаточно подать заявление на регпортале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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