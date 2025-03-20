Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья подключили уведомления об отключении воды

Сервис «Плановые отключения МО» действует в регионе с 2024 года. Услугой воспользовались уже более 100 тысяч жителей Подмосковья.

Бот своевременно сообщает о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг в Московской области.

«Этот цифровой сервис стал незаменимым инструментом для жителей и гостей Подмосковья, значительно упрощающим доступ к оперативной информации о предстоящих работах в сфере горячего и холодного водоснабжения, а также отопления», — пояснил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.

Чаще всего жители Подмосковья используют функцию персональных уведомлений. Также они часто просматривают графики запланированных работ.

Для подключения к сервису необходимо перейти в Telegram-канал, активировать бота и указать свой адрес.