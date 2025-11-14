Свыше 100 школ Подмосковья получили знак качества

Всероссийская конференция по оценке качества образования прошла в Москве 14 ноября. В рамках мероприятия более 100 школ Подмосковья получили знак качества.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на конференции объявил о запуске новой системы для образовательных организаций.

Знаки качества будут получать те учреждения, которые на протяжении нескольких лет стабильно подтверждают высокие результаты обучения и демонстрируют ответственную, зрелую культуру оценки.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что в категории «Высокие образовательные результаты» сразу 30 школ региона были удостоены знака качества — их выбрали из 310 участников, представлявших 63 российских региона.

В номинации «Высокая культура оценивания» отличились 77 подмосковных учебных заведений. Они стали лучшими среди 970 школ из 80 субъектов страны.

Полные списки первых обладателей почетных знаков уже опубликовали на портале Федерального института оценки качества образования.