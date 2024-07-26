Свыше 100 поливомоечных машин поддержат порядок на улицах Химок летом

Свыше 100 единиц техники используют коммунальщики Химок для поддержания чистоты и порядка на улицах округа в летний период. Оборудование предназначено для удаления дорожной пыли и грязи.

Чистоту на дорогах наводят специальные тракторы с щетками и запасами воды, поливомоечные машины и мини-пылесосы. Из применяют для очистки трасс, пешеходных зон и парковок.

«Перед выходом на улицы Московской области техника проходит ежесменное обслуживание. Вне сезона транспорт хранится в сухом и защищенном от погодных условий месте. Ежегодно мы проводим обновление парка коммунально-уборочной техники, учитывая потребности каждого муниципалитета», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Напомним, что порядок на улицах поддерживают также более 100 сотрудников коммунального хозяйства. Рабочие подметают дорожки, косят траву, ухаживают за растительностью.

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