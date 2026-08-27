Свыше 100 образовательных объектов введут в Подмосковье 1 сентября

К началу нового учебного года в Подмосковье введут 106 объектов образования. Они рассчитаны на 49 тысяч мест, сообщили на региональном форуме педагогов, который открыл губернатор Андрей Воробьев .

В эксплуатацию сдадут 15 новых школ на 12 тысяч мест и 16 новых детских садов на четыре тысячи мест.

Кроме того, завершился капитальный ремонт 49 школ для 29 тысяч учащихся, 19 садиков для 3,3 тысячи детей и семи колледжей, рассчитанных на четыре тысячи мест.

В школы Московской области во вторник, 1 сентября, пойдут один миллион 94 тысячи детей, а в колледжах региона начнут обучение свыше 107 тысяч студентов.