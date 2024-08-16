Свыше 100 обращений жителей приняли на выездной встрече в Старых Химках

Выездную встречу администрации с жителями округа провели в Старых Химках. Специалисты обработали 112 обращений по темам ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальных льгот.

Выездные приемы администрации позволяют гражданам оперативно решать свои вопросы, делиться мнениями об улучшении городской инфраструктуры и оставлять заявки на проведение необходимых в их районах работ.

«Формат очень удобный, особенно для жителей старшего поколения. Я смог решить все свои вопросы по поводу вывоза мусора, получить консультацию специалистов и заполнил все необходимые документы прямо на месте», — рассказал житель микрорайона Клязьма-Старбеево Михаил Крючков.

Напомним, что следующий выездной прием администрации организуют 22 августа в Кутузовском. Жители смогут получить личные консультации с представителями профильных ведомств с 16:00 до 20:00 по адресу: деревня Брехово, дом 78а. При себе необходимо иметь паспорт.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу нередко проводим личные приемы в ходе выездных администраций. Это отражает принцип, озвученный губернатором Андреем Воробьевым: в центре внимания всех обслуживающих организаций всегда должен быть житель и его комфорт», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Всего в Химках провели 35 выездных приемов администрации с начала года. Специалисты приняли в работу свыше 1,8 тысячи обращений.

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