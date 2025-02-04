Свыше 100 объектов образования обновят в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» обновят 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплексе.

На всех объектах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. В рамках госпрограммы на объектах заменят инженерные коммуникации, обновят фасады и кровли, модернизируют спортивные площадки и внутришкольные помещения. Ремонт проведут с учетом современных требований к оборудованию и материалам.

«В 2025 году у нас стоит задача капитально отремонтировать 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Больше всего объектов ремонтируем в Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском, Серпухове, Богородском, Подольске, Щелкове и Пушкинском», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В 2024 году в рамках реализации госпрограммы в Подмосковье отремонтировали 42 школы и 22 детских сада.