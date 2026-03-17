Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 10 по 13 марта Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги более 100 различных объектов. Речь идет о земельных участках, нежилых помещениях и инфраструктуре.

Большая часть предложений касается земли: 33 участка предлагается взять в аренду, а еще 60 можно приобрести в собственность. Для тех, кто планирует купить готовую недвижимость, выставлены шесть нежилых помещений и два лота, включающие землю вместе со зданиями. Кроме того, на торги попали два объекта для заключения договора водопользования.

Особый интерес для частных лиц представляют участки, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства. Например, в деревне Оксино можно приобрести надел для садоводства площадью 6,42 сотки. Стартовая цена этого лота составляет около полумиллиона рублей.

А в деревне Теперки сдается в аренду земля под личное подсобное хозяйство площадью 17,33 сотки. Годовая сумма начинается от 699 тысяч рублей.

В Орехово-Зуеве предприниматели могут арендовать участок под организацию производства, а в Егорьевске выставили на торги землю, предназначенную для размещения объектов дорожного сервиса.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену.

Подобрать подходящий объект для строительства дома или запуска дела поможет интерактивная карта Единого портала торгов Московской области. Процедуры проводят исключительно в электронном виде, поэтому претендентам заранее необходимо позаботиться о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, которую можно оформить в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Кроме того, Комитет по конкурентной политике региона запустил канал в национальном мессенджере МАХ, где оперативно публикует обзоры актуальных лотов, а также инструкции по участию в торгах.

Информацию дублируют и в телеграм-канале.