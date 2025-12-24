Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 15 по 19 декабря разместил на торгах 112 объектов. В перечень вошли 53 земельных участка и три нежилых помещения в аренду, более 50 участков и одно нежилое помещение на продажу, а также два объекта водопользования.

Среди представленных лотов значатся территории для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Так, в деревне Грибцово в Рузском муниципальном округе предлагают в аренду участок площадью 21,66 сотки. Начальная сумма составляет 321 391,08 рубля в год.

В селе Ивановское в Дмитровском округе на продажу выставили землю для ведения личного подсобного хозяйства площадью 23,45 сотки с начальной ценой 1 290 758,35 рубля.

Победителем аукциона становится участник, который предлагает максимальную цену за лот.

Подобрать подходящий земельный участок или объект коммерческой недвижимости можно с помощью интерактивной карты на Едином портале торгов Московской области.

Дополнительные сведения о торгах регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.