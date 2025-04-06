Свыше 100 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

За неделю Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 118 объектов. Среди них — 78 земельных участков в аренду, 29 участков на продажу, шесть нежилых помещений в аренду, два нежилых помещения на продажу, два объекта водопользования и участок под комплексное развитие территории.

Так, в Чехове можно арендовать участок площадью 16 соток для личного подсобного хозяйства. Он находится в деревне Мерлеево, срок аренды — 20 лет, стартовая цена — 1,01 миллиона рублей в год. В Ступине продается участок площадью 14 соток в деревне Лапино. Его начальная цена — 973 тысячи рублей.

В комитете напомнили, что на аукционе побеждает тот, кто предложит самую высокую цену. Выбрать подходящий участок или объект коммерческой недвижимости можно с помощью интерактивной карты на Едином портале торгов Московской области. Участвовать можно в онлайн-формате, для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить в любом аккредитованном центре.