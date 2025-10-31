Свыше 100 нарушений правил парковки пресекли в Подмосковье за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье за прошедшую неделю к административной ответственности привлекли 115 автовладельцев, чьи машины мешали вывозу мусора с контейнерных площадок. Общая сумма назначенных штрафов достигла 575 тысяч рублей.

Нарушителей удалось выявить благодаря сообщениям жителей, поступившим через приложение «Народный инспектор».

Пользователи активно фиксировали случаи, когда припаркованные автомобили блокировали подъезд мусоровозов, что затрудняло своевременный вывоз отходов.

Больше всего подобных нарушений зарегистрировали в Ленинском округе — 28 случаев, в Одинцовском округе — 27, а такж в Красногорске — 10.

Сервис «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел» и позволяет каждому жителю региона сообщить о нарушениях.

С его помощью можно зафиксировать парковку на газонах или детских площадках, сброс мусора из автомобиля, а также случаи, когда транспорт препятствует работе коммунальных служб.

Чтобы направить обращение, пользователю достаточно снять короткое видео и отправить его через электронный сервис. Информация автоматически поступит в компетентные службы.