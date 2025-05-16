Свыше 100 народных троп обустроили в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области проложили новые удобные пешеходные дорожки там, где они были необходимы. В рамках программы «Пешком» в этом году завершили благоустройство 111 тропинок, которые местные жители «протоптали» самостоятельно в наиболее востребованных местах.

Работы проводят комплексно: сначала специалисты готовят основание, снимая старый грунт или поврежденное покрытие, затем устанавливают бордюры, создают прочную «подушку» из песка и щебня, после чего укладывают новое асфальтовое покрытие.

Завершающий этап — благоустройство прилегающей территории с высадкой газонов.

Лидерами по количеству обновленных пешеходных маршрутов стали округа Воскресенск, Сергиево-Посадский и Богородский.

Места для благоустройства определяют сами жители с учетом реальных потребностей.

В общей сложности в 2025 году в Подмосковье планируют привести в порядок рекордные 557 пешеходных коммуникаций в 52 муниципалитетах.