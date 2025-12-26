Свыше 100 млрд рублей направят на развитие системы ЖКХ Подмосковья в 2026 году

В Подмосковье направляют крупные средства на модернизацию коммунального хозяйства. В 2026 году на реализацию государственной программы по обновлению инфраструктуры выделят 101 миллиард рублей.

По данным Министерства экономики и финансов региона, средства предназначены для строительства новых и замены устаревших сетей, повышения их надежности и внедрения цифровых технологий. Главная цель — обеспечить жителей качественными и бесперебойными коммунальными услугами.

Основную часть бюджета направят на самые важные для населения сферы. На развитие и ремонт систем отопления предусмотрено 34 миллиарда рублей. В планах на 2026 год — проведение работ на 590 объектах, завершение строительства и модернизация 439 из них, включая 200 участков теплотрасс, 175 котельных и 64 центральных тепловых пункта.

Еще 50 миллиардов рублей выделят на улучшение систем водоснабжения и водоотведения. Инвестиции не только повысят качество воды, но и помогут снизить нагрузку на экологию благодаря новым очистным сооружениям и системам автоматического контроля.

В следующем году в регионе реализуют 512 мероприятий, а в эксплуатацию планируется ввести 118 объектов, среди которых 16 очистных станций, 40 водозаборных узлов, 16 коллекторов и 46 участков сетей.

Ключевые проекты реализуют в ряде муниципалитетов, включая Дмитровский, Пушкинский и Богородский, а также Балашиху, Жуковский и Лосино-Петровский.