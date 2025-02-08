Свыше 100 мероприятий прошло в Подмосковье в День российской науки

День российской науки отмечают 8 февраля. В честь этого события в Московской области организовали более 100 мероприятий для молодежи: научные конференции, семинары, выставки, мастер-классы и многое другое.

«Молодежь Подмосковья — это более двух миллионов ребят с разными интересами, увлечениями и целями. Сегодня свыше шести тысяч ребят приняли участие на территории Подмосковья в более чем 110 мероприятиях, посвященных празднованию Дня российской науки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Так, в этот день в Орехово-Зуеве написали Всероссийский научный диктант, в Красногорске показали фильм о ведущих ученых, а в Ступине, Балашихе и Реутове организовали викторины и выставки.

«Мы активно вовлекаем студентов в научное сообщество, что не только мотивирует их принимать участие в организации мероприятий, но и способствует развитию критического мышления и креативности», — заключил руководитель научного студенческого общества Московского областного филиала президентской академии Аня Киракосян.

Для молодых исследователей в регионе работает Клуб молодых ученых «Научный диалог». Он объединяет студентов подмосковных вузов, увлеченных наукой, и помогает им развиваться. Участники клуба изучают медицину, физику, экономику и другие направления.