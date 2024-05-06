Более 100 машин эвакуировали с улиц в Котельниках с февраля | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:23 Более 100 машин эвакуировали с улиц в Котельниках с февраля Главное управление региональной безопасности Московской области

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Свыше 100 машин эвакуировали с улиц в Котельниках за три месяца из-за нарушений правил парковки. На водителей составили 129 протоколов об административном правонарушении.

Как рассказали в Митрансе Подмосковья, с 5 февраля министерство совместно с ГУСТ ведет работу по решению проблемы запаркованности улиц в Котельниках в рамках пилотного проекта. За это время удалось эвакуировать 107 машин и составить 129 протоколов.

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В ходе проверок также борются с незаконными пассажирскими перевозками. Таких случаев выявили 139. На водителей составили пять административных протоколов на общую сумму 10 тысяч рублей.

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