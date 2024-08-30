Рейд по безопасности провели вблизи реки Пехорки в Балашихе

Спасатели, сотрудники МЧС и полиции, представители администрации провели разъяснительные беседы с жителями округа. Они объяснили, что лето подходит к концу и вода становится прохладной. Также в Балашихе есть немного зон, которые подходят для купания. В большинстве локаций для отдыха у воды купаться нельзя. В ходе мероприятия специалисты раздали свыше 100 листовок, на которых написаны правила первой помощи.

«Купаться можно только на санкционированных пляжах, там, где дежурят спасатели, есть медицинские работники, оборудованы и проверены места для купания», — рассказал главный эксперт территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков.

Исследования проб воды показали, что не все водоемы соответствуют санитарным и микробиологическим показателям. Поэтому для безопасности жителей также установили аншлаги со знаком «Купание запрещено».

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