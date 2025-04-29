Свыше 840 километров дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту в 2025 году

В Подмосковье продолжается масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас работы проводят сразу в 20 округах, где обновляют больше 100 километров дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, в Коломне ремонтируют улицу 3-го Интернационала, дорогу к поселку Пески от станции Цемгигант, участок на Коммунистической площади в Озерах, а также дороги в селе Дмитровцы и поселке Пески.

«Дорожники меняют покрытие на 42 участках региональных дорог протяженностью более 100 километров. После укладки покрытия специалисты Мосавтодора укрепят обочины и нанесут разметку», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Шатуре приводят в порядок почти 11 километров дорог — на Егорьевском шоссе рядом с деревней Самойлиха, поселком Фрол и деревней Артемово. В Можайске снимают старый асфальт и укладывают новый на участке дороги, проходящей через Ильинскую Слободу и Тетерино. Также восстанавливают более трех километров покрытия от поселка Лесное до остановки «Поворот на Лесное».

Всего в этом сезоне планируют отремонтировать свыше 320 участков региональных дорог общей протяженностью около 840 километров.