Свыше 100 кадастровых инженеров БТИ Подмосковья вошли в рейтинг Росреестра

Управление Росреестра по Московской области представило список лучших кадастровых инженеров за первые шесть месяцев 2025 года. В перечень внесли 2631 профессионала.

Свою компетентность, в частности, подтвердили 116 работников учреждения в Подмосковье.

«За полгода они подготовили документы, на основании которых было принято свыше восьми тысяч положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», — подчеркнула генеральный директор Бюро технической инвентаризации Московской области Нелли Алексеева.

Лидерами среди филиалов стали Балашихинский, где одобрили 1258 решений, Красногорский (1199) и Мытищинский (1190).

Высокие позиции кадастровых инженеров подтверждают соответствие их работы строгим профессиональным требованиям и гарантируют надежность услуг учреждения.

Узнать подробности о деятельности бюро в регионе можно на официальном сайте, через МФЦ или по телефону горячей линии +7(498)568-88-88.