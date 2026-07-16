Свыше 100 ярмарок проведут в Подмосковье до конца июля

До конца июля жители региона могут посетить ярмарки и напрямую пообщаться с местными производителями. В 32 муниципальных образованиях запланировано 117 ярмарок, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Так, в поселке Ашукино на улице Железнодорожной откроется ярмарка «Сделано в Подмосковье». В Лотошине на улице Почтовой пройдет «Социальная ярмарка». В Истре гостей ждут на улице 9-й Гвардейской дивизии, дом 9 — там организуют ярмарку, выдержанную в летнем стиле. Еще одна площадка развернется в Подольске на улице Большой Серпуховской, дом 19.

Узнать о ближайших ярмарках поможет портал «Мой АПК»: на ресурсе размещено расписание и указаны места проведения. Сервис позволит не упустить интересные предложения от подмосковных производителей и открыть для себя новые вкусы.