Свыше 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в г.о. Ступино / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Земельно-имущественные торги продолжают проводить в Московской области. С 21 по 25 апреля в Подмосковье прошли 115 аукционов.

Участие в торгах приняли 297 кандидатов. На один лот пришлось в среднем 2,5 претендента.

Победителем аукциона становится участник, который предлагает максимальную цену. Если к нему допускают только одного человека, он может заплатить за лот минимальную сумму.

На Едином портале торгов ЕАСУЗ все желающие могут подобрать участок для жизни или помещение для развития бизнеса.

Актуальные лоты и сведения о проведении торгов в Московской области также регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике региона.