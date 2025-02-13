Свыше 100 гонщиков приняли участие в мотокроссе в Ленинском округе

Ежегодный мотокросс, посвященный памяти тренера по мотоспорту Владимира Золотарева, состоялся на трассе «Казачий дозор» возле деревни Горки. Участниками стали гонщики со всей Московской области. Самому юному из них всего пять лет.

Соревнования проводят уже в восьмой раз. Участников разделили на несколько заездов с учетом пола и возраста.

«Такие заезды в Ленинском округе традиционно проводятся в феврале. Но в этом году очень необычные условия езды: трасса сухая, чистая, хорошо подготовленная, и участники используют летний стиль езды. При этом все-таки зима, мороз, поэтому спортсмены все равно на шипованной резине», — отметил руководитель секции по мотокроссу досугового центра «Юность» Сергей Коротких.

По словам организаторов, мотоспорт популярен среди жителей Ленинского округа. Владимир Золотарев воспитал не одно поколение гонщиков — чемпионов СССР и России, победителей международных соревнований.