Свыше 100 единиц тяжелой медтехники установили в больницах Подмосковья с января

Современное оборудование продолжает поступать в медицинские учреждения Подмосковья. С января в больницы региона передали более 100 единиц тяжелой техники.

Аппараты необходимы для проведения диагностики различных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых.

«С начала года мы поставили в наши медучреждения 107 единиц тяжелой медтехники: 68 рентгеновских аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, пять КТ, шесть МРТ и два ангиографа. На эти цели было направлено более 3,5 миллиарда рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Устройства приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Диагностику проводят бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача. Запись к специалисту доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у врача или через бота в Telegram.