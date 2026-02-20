Свыше 100 единиц спецтехники задействовали для уборки снега в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

После обильных осадков, пришедших в Подмосковье, коммунальные службы Солнечногорска перешли на усиленный режим работы. По всему округу к расчистке привлечено более 100 единиц специализированной техники, включая снегоуборочные машины и роторы.

Работы организованы в круглосуточном режиме. В первую очередь очищаются магистрали, основные транспортные дороги, маршруты движения общественного транспорта, подъезды к соцучреждениям. Далее техника направляется в сельские населенные пункты и во дворы домов.

«На улицы вышли свыше 300 дворников и рабочих. УК и ТСЖ также мобилизовали свои силы для уборки придомовых территорий. Отдельное спасибо предприятиям города за предоставленную технику! Такая координация — залог чистых дорог», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жителям, использующим личные автомобили, рекомендовано не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники, а при возможности воспользоваться общественным транспортом.

Сообщить о проблемных участках и оставить заявку на уборку можно по телефону горячей линии главы: 8-800-201-67-47.