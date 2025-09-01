Свыше 100 детей участников СВО отдохнули в лагере «Литвиново» за лето

За лето в детских лагерях Подмосковья бесплатно отдохнули 132 ребенка из семей участников СВО из Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского и Звездного Городка. Они получили путевки в «Литвиново».

Как рассказали в областном Минсоцразвития, в «Литвиново» ежегодно отдыхают ребята из семей участников СВО. Каждую смену для них организуют уникальные варианты досуга. Это встречи с популярными блогерами, артистами, спортсменами и творческими коллективами.

«В том числе из городского округа Щелково 84 ребенка, из городского округа Фрязино 24 ребенка, из городского округа Лосино-Петровский 15 детей; из ЗАТО Звездный городок один ребенок отдохнули по бесплатным путевкам в Литвиново», — сказала начальник окружного управления социального развития Олеся Савицкая.

Узнать больше о поддержке семей бойцов можно по телефону 122, а также в чате Telegram.