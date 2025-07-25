Свыше 100 детей стали участниками «Школы актива» в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» Подольска прошла межмуниципальная «Школа актива» от «Движения первых». В ней приняли участие более 100 школьников из Подольска и других муниципалитетов региона.

Было предусмотрено три образовательные локации. Участники могли развивать навыки командной работы и получать практические знания по реализации собственных проектов. Также проводились мастер-классы по школьному и студенческому самоуправлению.

В рамках проекта «Школа актива» ученики не только получают теоретические знания, но и применяют их на практике, а также работают над собственными проектами под руководством опытных наставников.

Особое внимание в программе уделяют развитию навыков проектного управления и лидерских качеств. Это поможет ребятам в будущем эффективно реализовывать свои идеи и инициативы в рамках школьного самоуправления.