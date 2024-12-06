Свыше 100 человек собрал семинар «Движения первых» в Балашихе

Методический семинар, посвященный теме «Воспитательная работа в школе: кооперация деятельности советников по воспитанию и Движения Первых» прошел в Подмосковье. Мероприятие организовали в Доме культуры «Балашиха».

Семинар собрал около 100 участников, включая председателей местных отделений «Движения Первых» из Подмосковья и муниципальных координаторов по воспитанию.

В качестве спикеров выступили заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и советник по методическому обеспечению правления «Движения Первых», кандидат педагогических наук Лариса Львова. Она представила доклад на тему «Воспитательная работа с детьми и молодежью в контексте приоритетов государственной политики в сфере воспитания» и подчеркнула важность «Движения Первых» в разработке воспитательных программ.

В ходе семинара участники обсудили ключевые направления работы советников по воспитанию, параметры анализа традиций воспитательных систем и механизмы их взаимодействия с детскими общественными объединениями.

Они также выделили пять основных подходов к кооперации: информирование о «Движении Первых», содействие созданию первичных отделений, интеграция воспитательных программ, поддержка молодежных инициатив и создание событийного пространства.