Свыше 100 человек приняли участие в акции «Чистый лес» в Ногинске

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Акцию «Чистый лес» провели в Ногинском лесничестве. В ней приняли участи более 100 человек, в том числе депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, волонтеры, жители округа и сотрудники предприятий.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, добровольцы очистили от мусора 2,4 гектара леса. Они собрали 20 кубометров отходов и отвезли его в специально отведенные места. Для перегнивания сложили 110 кубометров валежника.

«Уже стало доброй традицией открывать областную экологическую акцию „Чистый лес“ на территории Ногинского лесничества. В рамках прошедшего мероприятия лесничие обеспечили запасом дров семью участника СВО», — добавили в ведомстве.

В прошлом году акция прошла во всех лесничествах Подмосковья. В ней участвовали 1250 человек, они убрали 585 кубометров неликвидной древесины.

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