Свыше 100 человек посетили форум для самозанятых в Красногорске

Форум для самозанятых «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» прошел в усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта, посвященного малому и среднему предпринимательству.

На форуме собрались более 100 самозанятых представителей региона. Участники обсудили важные вопросы, касающиеся развития бизнеса, такие как повышение эффективности, борьба с выгоранием, маркетинг и инструменты продвижения, а также меры поддержки для предпринимателей в Московской области и подходы к коммуникации.

В особом фокусе форума оказалась тема благотворительности. Все желающие получили возможность сделать пожертвование на специальный счет, средства с которого направляют на помощь жителям Курской и Белгородской областей, а также участникам специальной военной операции.

Мероприятия для поддержки бизнеса в Московской области проводятся в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству. Предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес», подробности доступны на инвестиционном портале региона.

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