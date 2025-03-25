Свыше 100 человек досрочно написали ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье

Подмосковные выпускники написали экзамен по русскому языку в рамках досрочного периода сдачи ЕГЭ. Свои знания првоерили 103 человека.

Пункты сдачи ЕГЭ подготовили в Королеве, Красногорске, одинцове и Раменском округе. Тестирование досрочно прошли 11-классники и студенты колледжей, которые не могут сделать это вместе со всеми в основные даты.

«Все пункты проведения экзаменов были оборудованы в соответствии с установленными требованиями: работало видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись непосредственно в аудиториях. За порядком следили общественные наблюдатели, включая представителей родительской общественности», — отметили в Минобразования Подмосковья.

Экзамен продлился 3,5 часа и прошел без нарушений. Результаты опубликуют не позднее 10 апреля.

Всего на досрочный период ЕГЭ зарегистрировали 129 человек из Подмосковья, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания завершится 21 апреля.