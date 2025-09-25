Свыше 100 балконов отремонтировали в многоквартирных домах Подмосковья в августе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В августе на территории Московской области по обращениям жителей, поступившим через Единую диспетчерскую службу, специалисты управляющих организаций провели ремонт 103 балконов и лоджий в многоквартирных домах. Эти работы стали частью системных мер по поддержанию надлежащего состояния общего имущества в жилом фонде региона.

Балконы и лоджии являются частью фасадов. За их состояние отвечают управляющие организации, которые обязаны обеспечивать сохранность плит и несущих конструкций, своевременно проводя ремонт.

В перечень выполненных в августе мероприятий вошли как профилактические, так и восстановительные работы: укрепление основания балконов, устранение дефектов и повреждений, таких как трещины, коррозия, разрушения, а также решение проблем с водоотведением.

Все эти действия направлены на обеспечение безопасности жильцов и предотвращение дальнейшего износа конструкций.

Контроль за качеством и полнотой выполненных работ осуществляли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Жителям напоминают, что о ненадлежащем состоянии элементов общего имущества, включая балконы и лоджии, можно сообщить либо напрямую в свою управляющую организацию, либо через портал Единой диспетчерской службы.