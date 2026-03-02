Свыше 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в марте

Фото: День донора в Московском областном центре крови в Воскресенске / Медиасток.рф

В марте специалисты Московского областного центра крови отправятся в поездки по городам Подмосковья — запланировано 13 выездных дней. Желающие смогут сдать биоматериал рядом с домом.

Мобильные бригады будут работать в Королеве, Долгопрудном, Балашихе, Дубне, Лобне, Электростали, Пущине, Реутове, Чехове, Луховицах, Жуковском и Белоозерском. Прием доноров будет идти с 9:00 до полудня.

Записываться заранее обычно не нужно, но есть несколько исключений. В Лобне регистрация откроется 2 марта на сайте, а также будет доступен донорский чат.

В Дубне запись по номеру 8(496)217-04-00 (добавочный 0787) начнется за три дня до акции. В Электростали форма записи появится на сайте 5 марта и тоже будет доступен чат для участников.