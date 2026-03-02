Свыше 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в марте
В марте специалисты Московского областного центра крови отправятся в поездки по городам Подмосковья — запланировано 13 выездных дней. Желающие смогут сдать биоматериал рядом с домом.
Мобильные бригады будут работать в Королеве, Долгопрудном, Балашихе, Дубне, Лобне, Электростали, Пущине, Реутове, Чехове, Луховицах, Жуковском и Белоозерском. Прием доноров будет идти с 9:00 до полудня.
Записываться заранее обычно не нужно, но есть несколько исключений. В Лобне регистрация откроется 2 марта на сайте, а также будет доступен донорский чат.
В Дубне запись по номеру 8(496)217-04-00 (добавочный 0787) начнется за три дня до акции. В Электростали форма записи появится на сайте 5 марта и тоже будет доступен чат для участников.
В Долгопрудном онлайн-регистрация стартует 10 марта. Актуальное расписание выездов публикуют на платформе донорского движения Подмосковья.
«Уважаемые доноры, приглашаем вас присоединиться к донорскому движению и подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья. Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — уточнил заведующий отделом заготовки крови выездного формата центра Никита Митькин.
Тем, кто сдает кровь, выдают компенсацию на питание — 1106 рублей, справку-освобождение от работы в день процедуры и еще один оплачиваемый выходной.
Стать донором может совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять оригиналы паспорта и СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной.