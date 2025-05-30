Свыше 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в июне

В июне представители Московского областного центра крови приедут в 12 городов, чтобы провести донорские акции. Сдать кровь можно будет с 09:00 до 12:00 в Луховицах, Балашихе, Пущине, Клину, Хотькове, Дубне, Электростали, Лобне, Белоозерском, Жуковском и Солнечногорске.

Предварительная запись потребуется только в Дубне по телефону 8 (496) 217-04-00 (добавочный 0787), Электростали и Лобне.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови», — подчеркнул заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь могут люди старше 18 лет без медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС. Напомним, следить за графиком выездных акций удобно на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в социальных сетях Центра крови.